Мятеж Пригожина застал российскую пропаганду врасплох Ксения Кириллова, Jamestown Foundation

29.06.2023, 14:55

Ксения Кириллова

В элитах царит полная растерянность.

Вооруженный бунт основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина длился всего сутки, однако нанес огромный ущерб репутации путинского режима. Оказалось, что Кремль своими руками породил огромную угрозу для страны и оказался совершенно бессилен ей противостоять. Даже сейчас, когда Пригожину, кажется, удалось договориться с властями, поведение российских чиновников и пропагандистов свидетельствует о полной растерянности, царящей в элитах.

Сразу после начала пригожинского «похода на Москву» пропагандисты занимали выжидательную позицию, озвучивая лишь официальные заявления российского Минобороны и ФСБ. Однако после выступления Владимира Путина, назвавшего организаторов мятежа «предателями» и «изменниками родины», провластные медиа и военкоры принялись массово клеймить основателя ЧВК «Вагнера».

Первые статьи на тему бунта в официальных российских СМИ были относительно сдержанными. В них говорилось о том, что «Пригожин заражен бонапартизмом», а его действия «играют на руку врагам России». В тот же день на сайте главного государственного СМИ РИА «Новости» появилась статья, утверждающая, что создатель ЧВК «превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов», что стало основным пропагандистским нарративом до самого конца бунта.

Российские информационные агентства публиковали статьи под характерным названием «Путь предателя», в которых обсуждали возможную связь Пригожина с «врагами России», в частности, с поддержавшим мятеж оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским. Авторы православного телеканала «Царьград» и вовсе заявили, что Ходорковский и другие российские оппозиционеры в сотрудничестве с западными спецслужбами являются «заказчиками» бунта. Интересно, что российские военные аналитики высказались о ситуации гораздо мягче, назвав действия Пригожина всего лишь «перебором» и отметив, что это «не метод решения проблемы».

После того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, большинство пропагандистов резко сбавили обороты в осуждении бунтовщика, а некоторые авторы провластных Телеграм-каналов заявили о том, что никакой попытки переворота не было вовсе. По их словам, Пригожин всего лишь воплощал «архаичный ритуал активной подачи челобитной в столицу» в полном соответствии с российскими традициями.

Столь резкую смену парадигмы заметила даже «военный корреспондент» Анна Долгарева, в своей колонке для пригожинского РИА ФАН с презрением отозвавшаяся о тех, «кто позавчера поднимал ЧВК «Вагнер» на знамена, а вчера требовали со всей яростью наказать мятежников». Впрочем, были и те, кто, несмотря на кажущуюся смену парадигмы, продолжал называть Пригожина предателем. К примеру, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» 25 июня заявил, что лично отомстит Пригожину за погибших в результате мятежа российских летчиков, и пообещал основателям ЧВК «Вагнера» «пулю в лоб».

Гурулев неожиданно смог предугадать настроения высшего начальства: 26 июня Владимир Путин вновь выступил с обращением, в котором снова назвал поведение «вагнеровцев» мятежом и предательством. Одновременно с этим в официальных российских СМИ появилась информация о том, что уголовное дело в отношении Пригожина так и не было прекращено, а председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объявил, что ЧВК больше не смогут заниматься вербовкой уголовников.

Тем временем российская пропаганда наконец сориентировалась и попробовала извлечь выгоду даже из абсолютно позорной ситуации, заявив, что российской системе власти удалось выдержать и сдать «экзамен на зрелость». Уже 25 и 26 июня пропагандисты канала «Соловьев LIVE» нашли главного «виновника» происшедшего – столь ненавидимые в современной России 90-е годы и Запад, который, по их словам, навязал России систему криминальных «решал». Пропагандисты уверяют, что поведение Пригожина было лишь продолжением этой системы, так и не уничтоженной за двадцать путинских лет.

На основе этого тезиса пропагандисты развили несколько нарративов. Во-первых, они отметили, что подобная система должна быть немедленно разрушена, поскольку «Россия – это империя, вертикальное государство, которое либо существует сильным, либо не существует вообще». Известный кремлевский политолог Сергей Марков также утверждает, что стране «необходимо единоначалие, о чем ранее заявил президент». Постоянные призывы к усилению государства наводят на мысль, что главным следствием мятежа неизбежно будет усиление репрессий.

Во-вторых, пропагандисты тщетно пытались спасти серьезно пошатнувшийся имидж Путина. На основании того, что обычные граждане не присоединились к мятежу, они сделали вывод, что общество «дало президенту такой зашкаливающий кредит доверия, который не дают ни одни выборы», после чего заявили, что президентские выборы 2024-го года – это «сущая формальность». Подобные пассажи могут быть началом постепенной подготовки общества к идее отмены выборов.

Весьма показательно, что пропаганда практически избегала упоминать тот факт, что бойцы Пригожина умудрились захватить основные стратегические объекты в Ростове-на-Дону и беспрепятственно дошли практически до самой Москвы. Это демонстрирует не только вопиющий непрофессионализм российских военных и силовиков, но и наводит на подозрения, что определенные люди в руководстве Минобороны и ФСБ способствовали действием основателя ЧВК «Вагнера». Мы уже отмечали, что противостояние в российских элитах и спецслужбах носит все более ожесточенный характер, и сейчас эта тенденция лишь усиливается.

Ксения Кириллова, Jamestown Foundation (перевод — «Крым.Реалии»)

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