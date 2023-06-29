«Россияне забрали с буса гроб и увезли в неизвестном направлении» 29.06.2023, 14:59

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Ярослав Асташков

Новые подробности о том, как в Гомельской области не смогли похоронить белоруса, воевавшего за РФ.

Вчера появилась информация о том, как в Октябрьском не похоронили российского военного — Ярослава Асташкова, который погиб в прошлом году в Украине. В редакцию «Флагштока» обратился человек, который знаком с его матерью — Аллой Сойка. Он рассказал версию случившегося с ее позиций. Взволнованный голос сообщил, что тело мужчины не дали похоронить беларусские чиновники, а мать в шоке от их действий.

Эту странную историю уже сутки обсуждают жители Октябрьского.

Со слов собеседника, мать получила от российской стороны информацию о сыне 20 июня и договорилась, чтобы тело доставили в Беларусь. Все процедуры по похоронам мать запланировала на вторник 27 июня: заказала на эту дату банкетный зал, позаботилась о месте на кладбище. Но в процесс неожиданно вмешался отец военного.

— Он приехал из России с женой и устроил скандал. Алле начали угрожать. Чтобы она не хоронила сына. Алла обратилась в милицию. Но там ей ничем не помогли. Никакого заявления от нее не приняли. В отделение милиции пришел и отец. Он там в милиции о чем-то договорился с ними.

Протокол все же составили в тот день, так как женщина начала звонить в разные инстанции в Минске. В тот же день женщина отправилась в Минск, чтобы забрать останки сына. Женщина продолжала подготовку к похоронам. Вместе с гробом приехал сопровождающий.

— Они звонили в Ростов, там сказали обязательно похоронить. Сопровождающий должен был все проконтролировать, выдать посмертно медаль и разные документы. И все.

Алла с сопровождающим пришла в райисполком и предоставила все документы, что она мать погибшего солдата.

— В райисполкоме Валентина Шлапакова [управляющая делами райисполкома] организовала «консилиум». Вызвали Фурса [руководитель ЖКХ]. Все сказали, обязательно хоронить. Алла продолжила подготовку к похоронам.

На следующий день близкие и друзья погибшего пришли попрощаться с ним у его дома. Далее все отправились на кладбище.

— И тут самое страшное. Подъезжаем к кладбищу, стоит Фурс, стоит Галя Король, ворота открыты. И не пускают нас, — собеседник плачет. — Все стоят, людей много стоит, бус стоит. А они требуют на кладбище какие-то бумаги. И приехал отец Ярослава, Шлапакова, Киселев и устроили там такое, у нас во всех шок. Россияне забрали с буса гроб и увезли в неизвестном направлении, — рыдает собеседник.

— Россияне на этом кладбище орали. А кто такая эта женщина — жена отца Ярослава? И наряд милиции стоял и ничего не делал, власть стояла и молчала. Всю местную власть поставили эти россияне. Нагло гроб вытащили из буса, погрузили его в машину ритуальных услуг и увезли, — взволнованно рассказывает собеседник.

Со слов собеседника, на следующий день женщину начали искать из разных инстанций (из райисполкома, милиции), чтобы она подписала бумагу, что отказывается хоронить сына в Октябрьском. Со слов знакомого Аллы, ничего такого женщина не подписывала.

Сейчас мать знает, что останки ее сына увезли в Россию. Ее знакомый утверждает, что вопрос о компенсациях перед женщиной во время всего этого конфликта не стоял. С его слов, компенсацию должны получить в России мать и отец погибшего.

Причину, по которой чиновники не дали похоронить сына Аллы, собеседник объясняет следующим образом:

— Там на кладбище объясняли, что не хватает какой-то бумаги из ЗАГСа. Но еще в райисполкоме Шлапакова объясняла, что эту бумагу можно занести в среду, обо всем договорились. На каком основании вывезли гроб? Кто разрешил, этого мы не знаем.

На данный момент отец погибшего телефон не подымает. В Октябрьском райисполкоме комментировать ситуацию отказались. В отделе идеологии сослались на то, что эта история — личное дело семьи, и бросили трубку.

Через третьих особ «Флагштоку» удалось узнать версию стороны отца — Виктора Асташкова. Как оказалось, он также недоволен чиновниками Октябрьского райисполкома, но подробности конфликта неизвестны. В то же время свои действия Виктор объясняет желанием похоронить сына в Калуге «со всеми почестями».

Когда публикация была готова, в соцсетях появилась информация от сослуживцев Ярослава, что его похоронят в российской Калуге 1 июля.

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