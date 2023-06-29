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Премьер Эстонии: Беларусь — непредсказуема и опасна

  • 29.06.2023, 15:04
Премьер Эстонии: Беларусь — непредсказуема и опасна
Кая Каллас

В Таллинне готовы к любым развитиям событий.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО всегда рассматривали Беларусь как соагрессора в развязанной РФ войне против Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она сказала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы знаем, что Беларусь – как и Россия – непредсказуема и опасна, и это не изменилось. Поэтому, очевидно, что наша позиция по этому поводу также не изменилась. Я думаю, что мы также готовы к любому развитию событий», – отметила Каллас.

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