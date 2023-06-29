Кувалда «Вагнера» ударила по российскому рублю 29.06.2023, 15:13

Турбулентность на финансовых рынках РФ может выйти из-под контроля.

Стабильно тяжелое положение пациента по имени «российский рубль» резко ухудшилось после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, танки которого не дошли всего 200 км до Москвы, пишет finanz.

Доллар и евро подорожали на 3 рубля с начала недели и в четверг обновили максимумы с первого месяца войны в Украине - 87,47 рубля за доллар и 95,52 рубля за евро.

Хотя первый шок от событий минувших выходных быстро сошел на нет, эмоциональный осадок у инвесторов останется на какое-то время, отмечает аналитик БКС Игорь Галактионов.

По словам источников Bloomberg среди кремлевских инсайдеров, российские элиты впервые начали сомневаться в том, что президент Владимир Путин в реальности контролирует страну. Путина предупреждали об угрозе, говорят источники, но он пустил ситуацию на самотек и довел ее до кризиса, какого не было за 23 года его правления.

Как итог: нарастает неопределенность, а это может спровоцировать население и бизнес на то, чтобы и дальше выводить валютные сбережения на зарубежные счета, отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».

Это означает, что валюты будет становиться все меньше, при том что ее приток и так резко снизился: экспортные доходы обвалились из-за санкций, скидок на нефть и газовой войны с Европой.

С начала года доллар и евро подорожали на 15 и 20 рублей соответственно. По масштабам девальвации - более чем на 20% за 6 месяцев - рубль вошел в топ слабейших валют мира и почти догнал турецкую лиру (курс доллара к ней взлетел на 30%). И это еще не конец: следующая станция - 90 рублей за доллар, прогнозирует UniCredit.

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