«Один килограмм стоит столько, что за эти деньги можно купить однушку в Минске, авто и съездить на отдых» 5 29.06.2023, 15:18

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Что известно о самых дорогих товарах в Беларуси.

Недавно СМИ писали о том, по какой цене в белорусском магазине продают стручки натуральной ванили. В пересчете на килограмм стоимость пряности впечатляет — 9500 рублей. Но это не единственный продукт, который стоит больше, чем некоторые белорусы зарабатывают за год.

Сайт zerkalo.io рассказал о дорогих продуктах, которые можно купить в Беларуси.

Ожидаемо в список самых дорогих попадает осетровая икра. Килограмм этого продукта стоит около 3684,04 рубля. Но продают ее, как правило, небольшими объемами. Например, за баночку такой икры от российского производителя массой 56,8 грамма просят почти 210 рублей.

Дорого выходит и черная икра стерляди — 2320 рублей за килограмм, или 290 рублей за баночку весом 125 грамм. Страна производства — Казахстан.

Не так ожидаема дороговизна некоторых специй. Обычно их продают совсем по чуть-чуть в упаковке, да и используем мы их немного. Но если посчитать стоимость за килограмм, цена получается впечатляющей. Так, в Беларуси продают кардамон. 10 грамм этой специи в одной из популярных торговых сетей стоит 9,79 рубля. Это 979 рублей за кило.

Можно купить в Беларуси и самую дорогую в мире специю, которую называют красным золотом, — шафран. Мы посмотрели предложения в двух белорусских онлайн-магазинах. В одном предлагают 1 грамм специи за 20 рублей. Во втором — 0,05 грамма за 2 рубля. В пересчете на килограмм цена шафрана получается от 20 до 40 тысяч рублей. И это нормальная цена на международном рынке. Дело в том, что его производство — это очень трудоемкий процесс. Во-первых, шафран имеет короткое окно сбора урожая, во-вторых, собирают его только вручную, в-третьих, чтобы получить килограмм продукта, приходится обработать руками сотни тысяч цветков.

Среди дорогих продуктов можно найти трюфель. Вообще в мире самым дорогим считается белый трюфель, но по нашим меркам и черный вряд ли можно назвать дешевым. Купить клубень на мировом рынке в целом непросто. Часто оптовые покупатели (чаще всего рестораторы) заранее бронируют поставки из мест, где он растет. Точно так же можно заказать сушеный трюфель и в Беларуси. Цена — 10−45 евро за грамм. Это 10−45 тысяч евро (примерно 33−148,5 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 29 июня) за килограмм.

За 148 тысяч белорусских рублей можно купить однокомнатную квартиру в Минске на вторичном рынке (сейчас выставлена на продажу квартира на улице Павловского за 111 550 рублей), бэушное авто (к примеру, Geely Emgrand X7 I 2015 года выпуска за 10,5 тысячи рублей) и еще съездить на отдых за границу всей семьей.

Цены на мировом рынке могут быть чуть ниже, например, есть предложения свежего белого трюфеля по цене 4,3 тысячи долларов за фунт (453,59 грамма), то есть за кило выходит почти 9 тысяч долларов (около 27 тысяч рублей).

Цена на этот «золотой гриб» зависит от его размера, места сбора. Например, в прошлом году на аукционе в Италии был продан клубень белого трюфеля весом 700 грамм за 184 тысячи евро.

В минских магазинах продают даже не «золотой», а «алмазный» гриб — он стоит ползарплаты за баночку. Но есть вариант и бюджетнее

Конечно, покупать клубень трюфеля, если ты не ресторатор и не гурман, многим может никогда не пригодиться. Но может быть желание попробовать разные продукты с его добавлением. Они тоже выходят не самыми дешевыми. Например, можно приобрести итальянский свиной окорок «прошутто крудо с черным трюфелем». Обойдется кило продукта в 200,96 рубля. И это со скидкой, без нее — почти 268 рублей. Килограмм белорусского овечьего сыра с трюфелем предлагают за 109,4 рубля.

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