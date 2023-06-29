Подрыв Каховской ГЭС: найдены россияне, контролировавшие дамбу 29.06.2023, 15:26

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Оккупанты из 205-й бригады до сих пор находятся в Новой Каховке.

Российские военные захватили и контролировали плотину и Каховскую ГЭС с начала полномасштабного вторжения. А 6 июня 2023 года они совершили теракт, подорвав гидроэлектростанцию.

Журналисты-расследователи проекта «Схемы» и агентства «Слідство.Інфо» идентифицировали оккупантов и их командиров, которые контролировали ГЭС.

Речь идет об оккупантах 205 отдельной мотострелковой «казачьей» бригады Сухопутных войск РФ. Они непосредственно контролировали Каховскую ГЭС.

Журналисты идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным «Грузин», он принимал активное участие в оккупации Херсонской области. Этот оккупант якобы до сих пор находится в Новой Каховке, а еще после разрушения плотины его вызвали в РФ на награждение.

Также расследователи установили личность рашиста, награжденного орденом «За отвагу» - сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова. Награждал его в Новой Каховке заместитель командира 205 - й бригады с позывным «полигон», настоящее имя - Денис Мищенко.

Командир 205 бригады - полковник Роман Титов, как установили журналисты. Он известен украинским разведчикам, поскольку с 2016 года участвует в войне против Украины, в частности на востоке. Известно, что он имеет судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия.

Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины список оккупантов 205 российской бригады.

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