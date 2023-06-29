Песков потроллил Лукашенко

Песков потроллил Лукашенко10
- 29.06.2023, 15:28
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Пресс-секретарь Кремля иронично ответил о «погонах полковника» для диктатора.
Никаких дискуссий о возможности создания «высшего военного совета России и Беларуси» не ведется, а вопрос присвоения звания «полковника» Лукашенко остается «пока ироничным», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется», — сказал представитель Кремля.
Комментируя вопрос журналистов о том, что в случае углубления военной «интеграции» двух государств могла бы быть разрешена коллизия с присвоением Лукашенко звания «полковника», а президенту России Владимиру Путину звания «генерала», Песков заявил, что «никаких коллизий там нет, нечего там разрешать». Он добавил, что вопрос о взаимном присвоении званий остается «пока ироничным».
Напомним, в феврале прошлого года Александр Лукашенко пожаловался российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему звание полковника, но так до сих пор не присвоил.