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Песков потроллил Лукашенко

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  • 29.06.2023, 15:28
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Песков потроллил Лукашенко
фото: epa

Пресс-секретарь Кремля иронично ответил о «погонах полковника» для диктатора.

Никаких дискуссий о возможности создания «высшего военного совета России и Беларуси» не ведется, а вопрос присвоения звания «полковника» Лукашенко остается «пока ироничным», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется», — сказал представитель Кремля.

Комментируя вопрос журналистов о том, что в случае углубления военной «интеграции» двух государств могла бы быть разрешена коллизия с присвоением Лукашенко звания «полковника», а президенту России Владимиру Путину звания «генерала», Песков заявил, что «никаких коллизий там нет, нечего там разрешать». Он добавил, что вопрос о взаимном присвоении званий остается «пока ироничным».

Напомним, в феврале прошлого года Александр Лукашенко пожаловался российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему звание полковника, но так до сих пор не присвоил.

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