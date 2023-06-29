В Минске предложили больше 200 квартир «не для всех» 2 29.06.2023, 15:50

3,814

Условия и цены.

УКС Фрунзенского района взялся за новый дом в Сухарево. Десятиэтажку только начинают строить, сдать ее собираются в августе следующего года, пишет onliner.by. Уже сейчас застройщик озвучил цены на метр, в «долевку» зовут очередников, прежде всего многодетных. Проектная декларация опубликована в свежем выпуске газеты «Звязда».

Речь про многоэтажку в застройке в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Это третья очередь строительства, микрорайон №2, номер жилого дома по генплану — 19. Его возведут в конструкциях типовой серии М464-У1М (г-образный в плане), запланированы 10 этажей, 5 секций, 214 квартир.

В доме будет техподполье, теплый чердак, помещение товарищества собственников, колясочные.

Начало строительства — 30 июня 2023-го, ввести в эксплуатацию планируют 15 августа следующего года.

Сдаваться квартиры будут с внутренней отделкой. Например, стены в санузлах покрасят, в комнатах, кухнях и прихожих будут обои под покраску. На потолки нанесут акриловую краску, а полы застелят линолеумом на теплозвукоизолирующей подоснове, в части мест уложат керамическую плитку.

Строиться предлагают по «долевке», зовут очередников по направлениям от администраций районов Минска, прежде всего многодетных.

Будущим дольщикам сразу предложили все 214 квартир, из них 56 однокомнатных, 79 — двухкомнатных, 78 — трешек и одна четырехкомнатная.

Цена «квадрата» сейчас такая: 1834 рубля (по нынешнему курсу это примерно $610).

Потенциальный дольщик должен быть готовым оплатить 10% от общей стоимости будущей квартиры в течение 20 рабочих дней с момента получения договора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».