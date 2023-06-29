Президент Грузии назвала угрозой для страны бежавших от войны россиян 7 29.06.2023, 16:04

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Саломе Зурабишвили

Россия может под предлогом их защиты вторгнуться в страну.

Бежавшие в Грузию от войны и мобилизации россияне представляют угрозу для страны, поскольку Россия может под предлогом их защиты вторгнуться в страну, заявила президент Саломе Зурабишвили.

«Мы не можем просто позволить любому количеству русских приехать на территорию Грузии, не зная, кто они. Большинство — это россияне, сбежавшие из сегодняшней России, противники [президента РФ Владимира] Путина. Но в то же время есть опасность, что это русскоязычное население может быть использовано Россией для интервенции под предлогом их незащищенности», — сказала Зурабишвили в интервью CNN.

По ее словам, Россия сегодня тестирует решимость и проверяет свою «мягкую силу» — пропаганду, которая осуществляется через приехавших в Грузию россиян. В то же время она отметила, что не видит непосредственной военной угрозы для Грузии со стороны России, поскольку у Путина не хватает ресурсов, чтобы открыть второй фронт вдоль грузинской границы.

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