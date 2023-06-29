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Политолог: Кремль будет играть на проблемах Лукашенко с головой

  • 29.06.2023, 16:26
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Политолог: Кремль будет играть на проблемах Лукашенко с головой

Запад должен выставить диктатору ультиматум.

Заявления Лукашенко о ядерном оружии становятся все более безумными. Каких провокаций от него стоит ожидать? Как ЕС усмирить зарвавшегося диктатора? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Считаю, что европейские страны продолжают заниматься иммитацией. С одной стороны — высказывают озабоченность, с другой — продолжается масштабная торговля с режимом Лукашенко. Они закрывают глаза на политзаключенных, всего лишь высказывая возмущение в Twitter.

Двуличная позиция европейских политиков, которая на самом деле может привести к большой катастрофе в Европе. Пока европейские политики до сих пор думают, что с Лукашенко можно о чем-то договориться, прикрываются какими-то благими намерениями, занимаются с ним торговлей, на самом деле уверен, что они этим вредят не только Беларуси, но и своим странам.

— Как европейские политики должны действовать?

— Очень жестко и последовательно, вплоть до введения полного торгового эмбарго в отношении Беларуси. Должна идти речь про полное перекрытие всех товарно-грузовых потоков. Без разбора, все грузы, которые едут, должны быть полностью заблокированы до момента полного выполнения требований ультиматума.

Должен стоять вопрос и освобождения всех политзаключенных, и недопустимости размещения ядерного оружия в Беларуси. Ведь ядерное оружие угрожает сегодня территориям, которые находятся в радиусе 500 км от белорусской границы.

Подчеркиваю, к сожалению, европейские политики пребывают в летаргическом сне, занимаясь имитацией деятельности. Тем самым они косвенно являются участниками преступления режима Лукашенко.

Можно в Twitter написать 500 постов и сделать столько же заявлений, а реальных шагов нет.

Реальные шаги мы видим в отношении торговли, которая отражена в официальной статистике, где видно, что потоки грузов и доходы, которые получает режим Лукашенко, не сильно поменялись.

Хотел бы добавить в этом направлении, что сегодня в Брюсселе Жозеп Боррель (глава дипломатии ЕС — прим) проводит заседание с группой «гражданского общества Беларуси», которая непонятно кем делегирована и кого представляет. Насколько я понимаю, там нет лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, политика Валерия Цепкало и других. Туда пришла какая-то группа самозванцев, которая представилась «гражданским обществом Беларуси» и от его имени ведет переговоры с Брюсселем, что его, кажется, устраивает. Вместо обсуждения реальной стратегии они занимаются имитацией, которая привела к той ситуации, в которой мы все сегодня оказались. Это все работа, которая приведет к очень катастрофическим последствиям и для ЕС, и для Беларуси.

— Касательно угроз, Лукашенко поручил чиновникам разработать алгоритм применения российского ядерного оружия. Действительно ли диктатор может пойти на применение ЯО или это пустые угрозы?

— Это, кстати, еще одна угроза, которую ЕС не хочет замечать или ограничивается пустыми заявлениями. Лукашенко, обладая возможностью использовать ядерное оружие, с разрешения Путина им воспользуется. Он не остановится перед тем, чтобы сбросить ядерную бомбу на одну из соседних стран.

Это не обязательно может быть Украина. Он и на Польшу, и Литву может сбросить. Он же сказал, что «готов миллион человек уничтожить». Это больной на голову человек. Кремль, зная о проблемах Лукашенко с головой, будет играть на его эмоциях. Его вполне могут науськать и сказать — «сбрасывай». Он сбросит. А что Европа будет делать? Возмущаться в Twitter?

Вместо того, чтобы купировать проблему, европейцы заливают миллионы во фриковые проекты. ЕС пытается действовать «мягкими средствами», не будоражить Лукашенко. При этом за последние три года странствий группы, которая в Вильнюсе обосновалась, Беларусь пришла к катастрофическим последствиям.

В общем, когда мы говорит про ядерное оружие, очевидно, что Лукашенко в этой ситуации воспользуется инструментом для шантажа Европы. Все идет к тому, что из Беларуси ракеты полетят не только по украинским городам, а и по Европе будут «шарашить».

— При все этом совсем скоро (11-12 июля) стартует саммит НАТО в Вильнюсe. Стоит ли ожидать провокаций от Лукашенко?

— Убежден, что Лукашенко организует какую-то провокацию на границе с Литвой. Он же сумасшедший. Вот как можно с сумасшедшим вообще о чем-то говорить. Лукашенко живет в своем мире.

Он же высказался на днях по этому поводу, что якобы «не планирует никаких провокаций делать», а значит, что размышлял об этом.

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