Reuters: Герасимов пропал вслед за Суровикиным 29.06.2023, 16:46

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Валерий Герасимов

Глава Генштаба РФ не появляется на публике после мятежа.

Высокопоставленные российские генералы Сергей Суровикин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов выпали из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа наемников, направленного на свержение высшего военного начальства. По неподтвержденным данным, по меньшей мере один человек задержан и допрошен.

Как пишет Reuters, начальник штаба вооруженных сил генерал Валерий Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова.

Он также не упоминается в пресс-релизе министерства обороны с 9 июня.

По мнению некоторых западных военных аналитиков, 67-летний Герасимов является командующим войсками России в Украине и обладателем одного из трех российских «ядерных чемоданчиков».

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