Политолог: Вероятно, Пригожин просто попадет в ДТП 2 29.06.2023, 16:50

Евгений Пригожин

В Украине сделали два вывода после мятежа «вагнеровцев».

Несмотря на то, что мятеж Пригожина не принес вероятно ожидаемых украинцами результатов, он все равно был для нас выгоден и свидетельствует об ослаблении путинской системы.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал Алексей Гарань из фонда «Демократические инициативы».

«Пока неизвестно, какие именно договоренности были достигнуты. Однако если даже они будут известны, то доверять им все равно нельзя, поскольку они все равно будут нарушены. Вероятно, Пригожин просто попадет в ДТП», — заявил он.

По его словам, инцидент пока никак не отразился на фронте, хотя это может стать фактором деморализации российских солдат. Кроме того, ситуация свидетельствует об ослаблении президента РФ.

«И сейчас, чтобы укрепить свои позиции, он может прибегнуть к каким-то провокациям и терактам, чтобы показать, что он все еще сильный и опасный», — подчеркнул спикер.

Он добавил, что примером такого теракта может служить обстрел пиццерии в Краматорске, под который попала делегация из Колумбии, боровшаяся за поддержку Украины.

«И об этом сейчас говорит уже вся Латинская Америка. Россия всегда делает то, что вызывает ненависть к ней там, где раньше ее не было», — резюмировал Гарань.

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