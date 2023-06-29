Такого еще не было: под Минском продают коттедж с джипом в подарок 1 29.06.2023, 16:59

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Что по цене?

В базе Realt нашлось уникальное предложение. В поселке Дзержинского района на продажу выставлен коттедж. Он с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. В придачу к нему отдают машину Mitsubishi Pajero Sport. Посмотрите, как выглядит дом с двумя кухнями и лечебной сауной за 530 тысяч долларов.

Коттедж продают в поселке Клочки в Дзержинском районе — 53 км от Минска. Его построили из блоков ФБС в 2014 году. Фундамент — ленточный. Крыша утеплена минеральной ватой и устелена мягкой черепицей. В нем есть мансардный этаж. Коттедж смежный с гаражом площадью 19,6 квадратного метра. Общая площадь дома — 196,3 м².

Внутри обустроены 4 комнаты и большая гостиная с кухонным оборудованием в 54 м². Высота потолков тут достигает 3 метров. Первый этаж засыпан и утеплен. Теплоносителем являются водяные трубы, в систему залит антифриз. На полу лежит керамогранит.

В доме сделаны две кухонные зоны. Они оборудованы техникой и гарнитуром. Везде организована система вентиляции как естественная, так и принудительная. Одна кухня соседствует с сауной. В объявлении сказано, что в ее стены зашита гималайская соль, оказывающая лечебное действие при бронхите и астме.

Внутренняя отделка стен мансардного этажа — влагостойкий гипсокартонной доской. Перекрытия здесь деревянные. На полу лежит ламинат. Есть на этом уровне и санузел.

В доме также есть гардеробная и прачечная.

Отапливается коттедж с помощью накопительного двухконтурного газового котла. Есть своя скважина глубиной 60 метров. Имеются два фильтра грубой и самоочищающийся тонкой очистки.

Канализация — местная (две емкости по три кольца с переливом на 9 куб, дно забетонировано).

Уличное освещение работает на сенсорных датчиках. За безопасность отвечают 8 камер видеонаблюдения.

Участок в 18 соток огорожен забором, передняя часть из бетона, внутренняя — сетка. Заезд осуществляется через откатные ворота. На территории выложена тротуарная плитка, растет сад. Тут также имеются курятник с инфракрасным обогревом, теплица и хозстроение для хранения ГСМ и удобрений.

В стоимость дома входит машина Mitsubishi Pajero Sport. Известно лишь, что она находится на полном обслуживании в дилерском центре в Минске.

Стоит коттедж 530 тысяч долларов.

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