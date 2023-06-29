Politico: Мятеж показал, что «красные линии» Путина — блеф 4 29.06.2023, 17:12

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Западная помощь для Украины может увеличиться.

Бунт «вагнеровцев» во главе ЧВК «Вагнером» с Евгением Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о «красных линиях» являются блефом — теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом передает издание Politico.

«Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов Путина для заключения соглашения с Пригожиным было избежание широкомасштабного насилия на территории России. Теперь на Западе легче будет приниматься решение о передаче Украине истребителей F-16. они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта — так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято», — пишет издание.

Известно, что Запад может быть более поощрен к предоставлению вооружения Украине, потому что закол Пригожина доказал, что «красных линий» не существует. Кроме того, это может способствовать тому, что наше государство скорее пригласят в НАТО.

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