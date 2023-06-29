закрыть
29 июня 2023, четверг, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На белорусско-польской границе снова перемены

1
  • 29.06.2023, 17:13
  • 7,938
На белорусско-польской границе снова перемены
Фото: EPA

Отмененено одно из ограничений.

В пункт пропуска «Козловичи» с 30 июня 2023 года можно будет въехать без очереди. Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, отменено временное прекращение действия пропусков для въезда без очереди.

Ограничение было введено 31 марта в связи с существенным скоплением фур на белорусско-польской границе.

В пограничном ведомстве также пояснили, что пропуска продлеваются с 30 июня на количество «неиспользованных» дней. Например, если пропуск действителен до 5 апреля 2023 года, то он продлевается на шесть дней: с 30 июня по 5 июля включительно.

Кроме того, с 31 декабря 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию системы электронной очереди. Сообщается, что наличие этой системы в пункте пропуска «Козловичи» опять изменит правила персечения границы. Снова будет отменена возможность использования пропусков на право внеочередного въезда на территорию пункта пропуска.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский