На белорусско-польской границе снова перемены 1 29.06.2023, 17:13

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Фото: EPA

Отмененено одно из ограничений.

В пункт пропуска «Козловичи» с 30 июня 2023 года можно будет въехать без очереди. Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, отменено временное прекращение действия пропусков для въезда без очереди.

Ограничение было введено 31 марта в связи с существенным скоплением фур на белорусско-польской границе.

В пограничном ведомстве также пояснили, что пропуска продлеваются с 30 июня на количество «неиспользованных» дней. Например, если пропуск действителен до 5 апреля 2023 года, то он продлевается на шесть дней: с 30 июня по 5 июля включительно.

Кроме того, с 31 декабря 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию системы электронной очереди. Сообщается, что наличие этой системы в пункте пропуска «Козловичи» опять изменит правила персечения границы. Снова будет отменена возможность использования пропусков на право внеочередного въезда на территорию пункта пропуска.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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