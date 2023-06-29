закрыть
29 июня 2023, четверг, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продают пожарные Mercedes

  • 29.06.2023, 17:21
  • 3,480
В Беларуси продают пожарные Mercedes

Сколько хотят за автомобильную классику.

В Гродно на продажу выставили пожарные машины немецкого производства. Конечно, уже отслужившее свое.

Время от времени такие объявления встречаются на сайте «Белспецконтракт», пишет NewGrodno.by.

Один из лотов – Mercedes-Benz LF-16 – долгое время служил в Сморгони. Машина 1974 года выпуска выглядит неплохо. Пробег для такого возраста просто смешной: чуть больше 50 000 км. Но в объявлении указали, что износ машины – около 90%. Но в коллекции ретротехники она будет смотреться все равно отлично. Просят за нее Br29 000. Получается, что Mercedes с возрастом не дешевеют?

Еще одна машина этой марки подтверждает это. Mercedes 1983 года, служивший в Гродно, продают за Br33 000 рублей. Пробег – около 80 000 км. Модель более свежая – LA911, но дизайн также классический.

Такие машины поступали в белорусские пожарные части более 20 лет назад. Несмотря на внушительный возраст, некоторые из них до сих пор в строю.

Машины советского производства

За 24 300 рублей можно купить пожарный «Урал», который проедет, где угодно.

На продажу выставлены и пожарные машины на базе советских ЗИЛ-131, ЗИЛ-130 и других модификаций этого грузовика. В зависимости от состояния за эти машины просят от Br4 000.

Имущество от белорусских ведомств

На сайте «Белспецконтракт» можно найти объявления о продаже техники от разных государственных ведомств. Но стоит помнить, что все имущество – бывшее в употреблении и не имеет гарантии, возврату и обмену не подлежит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский