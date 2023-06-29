В Беларуси продают пожарные Mercedes
- 29.06.2023, 17:21
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Сколько хотят за автомобильную классику.
В Гродно на продажу выставили пожарные машины немецкого производства. Конечно, уже отслужившее свое.
Время от времени такие объявления встречаются на сайте «Белспецконтракт», пишет NewGrodno.by.
Один из лотов – Mercedes-Benz LF-16 – долгое время служил в Сморгони. Машина 1974 года выпуска выглядит неплохо. Пробег для такого возраста просто смешной: чуть больше 50 000 км. Но в объявлении указали, что износ машины – около 90%. Но в коллекции ретротехники она будет смотреться все равно отлично. Просят за нее Br29 000. Получается, что Mercedes с возрастом не дешевеют?
Еще одна машина этой марки подтверждает это. Mercedes 1983 года, служивший в Гродно, продают за Br33 000 рублей. Пробег – около 80 000 км. Модель более свежая – LA911, но дизайн также классический.
Такие машины поступали в белорусские пожарные части более 20 лет назад. Несмотря на внушительный возраст, некоторые из них до сих пор в строю.
Машины советского производства
За 24 300 рублей можно купить пожарный «Урал», который проедет, где угодно.
На продажу выставлены и пожарные машины на базе советских ЗИЛ-131, ЗИЛ-130 и других модификаций этого грузовика. В зависимости от состояния за эти машины просят от Br4 000.
Имущество от белорусских ведомств
На сайте «Белспецконтракт» можно найти объявления о продаже техники от разных государственных ведомств. Но стоит помнить, что все имущество – бывшее в употреблении и не имеет гарантии, возврату и обмену не подлежит.