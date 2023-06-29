Собчак: Суровикин выступил против войны

Собчак: Суровикин выступил против войны5
- 29.06.2023, 17:19
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Минобороны РФ боится волнений в армии.
Российская журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что генерал Сергей Суровикин, который, вероятно, был арестован, выступил против войны:
— Суровикин изначально был против войны, а о необходимости ее заканчивать писал в аналитических записках Путину. После того, как генерал вывел войска из Херсона, прямой канал связи с президентом ему обрубили.
Главной причиной всех этих игрищ вокруг того, задержан генерал или нет могут быть опасения Минобороны по поводу волнений в армии на фоне новости о задержании командира.