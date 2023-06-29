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Шестой миллиардер отказался от гражданства России

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  • 29.06.2023, 17:29
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Шестой миллиардер отказался от гражданства России
Игорь Макаров

В последние годы он жил на три страны.

Бизнесмен Игорь Макаров отказался от российского паспорта, пишет Forbes. Он стал как минимум шестым миллиардером, который вышел из гражданства РФ после начала войны в Украине.

Макаров, продавший свои газовые активы «Роснефти» в 2013 году, сейчас он имеет только паспорт Кипра, который получил в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. В последние годы бизнесмен живет на три страны — на Кипре, в США и на севере Италии.

По оценке Forbes, миллиардер владеет состоянием в $2,2 млрд. Компания «Итера», которую он основал в 1990-х, перепродавала туркменский газ. В 2013 году Макаров продал свою долю в ней «Роснефти» за $2,9 млрд, получив из них $1,8 млрд. Свое состояние он в дальнейшем увеличил за счет инвестиций на западных рынках.

После начала войны в Украине Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели против бизнесмена санкции.

Макаров — шестой миллиардер, отказавшийся от паспорта РФ с начала полномасштабного вторжения. До него это сделали основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель «Тройка Диалог» Рубен Варданян и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

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