Bloomberg: Суровикина уже несколько дней допрашивают 1 29.06.2023, 17:55

3,182

Прокуратуру интересуют связи российского генерала и Пригожина.

Российского генерала Сергея Суровикина на протяжении нескольких дней допрашивали военные прокуроры.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, генерал находится «в одном месте, но не в тюрьме».

Уточняется, что прокуратура интересовалась связями Суровикина с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что по информации источников The Moscow Times в аппарате Минобороны РФ сообщили в среду, что Суровикин фактически «арестован». Он исчез вскоре после того, как 24 июня с автоматом в руках записал видеообращение к мятежникам из «Вагнера».

Несмотря на то, что Суровикина быстро снизили в должности (ранее он возглавлял войска РФ в Украине), он оставался фаворитом среди более жесткого провоенного сообщества в России, и этой весной начал действовать как куратор ЧВК «Вагнера».

Когда конфликт Пригожина с военным истеблишментом в Москве обострялся, Суровикин, как полагают, выступал посредником.

После того как конфликт перерос в вооруженное восстание против оборонной элиты в Москве вечером в пятницу, Суровикин записал короткое заявление, в котором призвал наемников «Вагнера» сложить оружие. Затем он скрылся.

«Его нет дома. Ни с ним, ни с его охраной нет никакого контакта», - сказал FT в среду один из людей, знакомых с ситуацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».