закрыть
29 июня 2023, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европейский суд отказался снимать санкции с сербских друзей Лукашенко

1
  • 29.06.2023, 17:44
  • 2,868
Европейский суд отказался снимать санкции с сербских друзей Лукашенко

Невестка диктатора занимает в компании Каричей высокий пост.

Европейский суд не стал снимать санкции с белорусской строительной компании «Дана Астра», которую контролируют сербские бизнесмены братья Каричи. Застройщик пытался доказать, что не поддерживает связи с белорусскими властями, но его иск был отклонен, говорится в решении суда.«Дана Астра» — подразделение белорусской компании Dana Holdings, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. По информации СМИ, они близки к Александру Лукашенко. В Минске компания среди прочего занимается строительством крупного жилого комплекса «Минск Мир», пишет zerkalo.io.

После событий 2020 года Dana Holdings и его «дочки» попали под европейские, а затем американские санкции, которые предусматривают заморозку счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.

В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост) и таким образом извлекают выгоду из сотрудничества с белорусским режимом.

Однако компания посчитала, что попала в санкционный список необоснованно, и подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение.

Так, представители застройщика пытались доказать, что не имеют отношения к белорусским властям. Они заявили, что их «экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстрорастущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на рыночной экономике».

Однако Европейский суд отклонил эти доводы. «Учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси, операции такого масштаба, как те, что проводил заявитель, <…> невозможны без одобрения режима Лукашенко», — говорится в решении суда.

Таким образом, санкции против «Дана Астра» остаются в силе, застройщик также обязан оплатить судебные расходы, понесенные Советом ЕС в ходе процесса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский