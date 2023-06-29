В последний день июня в Беларуси ожидается до +27°С 29.06.2023, 18:02

Будет облачная с прояснениями погода.

Сильный ветер и до плюс 27 градусов прогнозируется в Беларуси 30 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, а при грозах местами — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 20 градусов по востоку до плюс 27 градусов в западных районах.

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