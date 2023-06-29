закрыть
29 июня 2023, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В последний день июня в Беларуси ожидается до +27°С

  • 29.06.2023, 18:02
В последний день июня в Беларуси ожидается до +27°С

Будет облачная с прояснениями погода.

Сильный ветер и до плюс 27 градусов прогнозируется в Беларуси 30 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, а при грозах местами — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 20 градусов по востоку до плюс 27 градусов в западных районах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский