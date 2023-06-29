В России возник дефицит дальнобойщиков 1 29.06.2023, 18:05

2,594

Дефицит оценивается в 21%.

В России не хватает водителей грузовиков: дефицит в отрасли оценивается в 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные логистических и рекрутинговых компаний.

Корень проблемы участники рынка видят в отсутствии нормальных условий труда. «В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей», — отмечает гендиректор ГК «Маршалл» Михаил Белоусов.

В том числе поэтому профессия дальнобойщика не востребована у молодежи, добавляет замгендиректора ПЭК Вадим Филатов. По его словам, в настоящий момент средний возраст водителя грузовиков массой свыше 3,5 т составляет 48–52 года и продолжает увеличиваться.

Ситуацию усугубили санкции, введенные за войну в Украине. Из-за проблем с техобслуживанием иномарок и поставок комплектующих к ним водителей заставляют пересаживаться на некомфортные отечественные грузовики.

Люди за много лет привыкли к Mercedes и Volvo, отмечает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. «Европейские производители внимательно относятся к материалам, из которых сделан салон, наличию кондиционера, обогреву сидений и спальному месту. КамАЗ экономичнее и проще в обслуживании, но водители жалуются на неудобные кровать и водительское кресло», — говорит эксперт.

Только за последний год число вакансий водителей большегрузов увеличилось в 1,5 раза. «Логистика попала в топ-3 отраслей по темпам прироста», — сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

В первое полугодие 2023-го на HeadHunter размещалось по 5000 вакансий дальнобойщиков ежемесячно. «Средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38% за четыре года», — рассказали в агентстве.

«Пока это отраслевая проблема, но через какое-то время она выйдет на государственный уровень. Первыми ее почувствуют крупнейшие ретейлеры и маркетплейсы: услуги водителей станут дороже. Они станут кем-то вроде пилотов самолетов или новыми айтишниками», — полагает Белоусов.

Из-за нехватки сотрудников в автопарках простаивает до 5% машин. Такая ситуация грозит серьезными поломками транспорта. «Для грузовиков возрастом 4–5 лет простой больше двух месяцев может быть чреват протечкой сальников, заклиниванием ступицы или тормозов, выходом из строя электропроводки», — предупреждает гендиректор «ААА Траксервис» (официальный дилер грузовиков MAN и Sinotruk в России) Юрий Желунов.

Решить вопрос нехватки дальнобойщиков можно путем найма иностранцев, считают представители ГК «Маршалл» и ПЭК. Однако для этого необходимо отменить законодательное ограничение, которое не позволяет трудовым мигрантам работать на межрегиональных перевозках.

«Соискатель должен получить патент. При этом документ действует только определенное время и лишь в пределах региона, где его выдали. Такой водитель не сможет совершать межрегиональные перевозки», — объясняет Белоусов. По его словам, оформлять патент на каждый регион невыгодно, а документа, который действовал бы по всей России, нет.

Логистическая отрасль испытывает проблемы не только с водителями большегрузов, но и с персоналом в целом, подчеркивают в HeadHunter. Так, компаниям не хватает курьеров и менеджеров по продажам: количество таких вакансий выросло на 40% и 36% соответственно. Для покрытия дефицита кадров работодателям приходится нанимать людей без опыта и обучать их в процессе. Нехватку персонала в целом подтверждают в логистических компаниях Boxberry и Pony Express.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».