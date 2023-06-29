СБУ за неделю уничтожила 50 единиц российской техники 29.06.2023, 18:19

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Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ за неделю поразили 50 единиц российской техники. Речь идет о танках, артиллерии и транспортных средствах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В частности, список вражеских потерь дополнили:

5 танков;

3 САУ «Гвоздика»;

2 зенитно-ракетных комплекса;

2 гаубицы Д-30;

станция радиоэлектронной борьбы;

16 броневиков;

23 транспортных средств;

6 огневых позиций и более полусотни врагов.

Вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневые позиции и еще 200 оккупантов.

«Уничтожаем оккупантов до полной победы», - добавили в СБУ.

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