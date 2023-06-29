В Минске и Пинске сильный ветер устроил настоящий лесоповал 29.06.2023, 18:25

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Езда под деревьями превратилась в «гонки на выживание».

На четверг синоптики объявили оранжевый уровень опасности — по всей стране ожидаются грозы со шквалистым ветром. В Минске и на Пинщине погода уже принялась оправдывать прогноз: там прошелся настоящий ураган, который валил деревья и опрокидывал их на машины. В соцсетях публикуют фото и видео последствий непогоды.

В Пинске деревья из-за сильного ветра падали во дворах, на улицах и пешеходных дорожках. Кое-где — прямо на автомобили, пишет «Виртуальный Брест».

Ветер валил деревья и в Пинском районе — с последствиями теперь разбираются в Пинковичском сельсовете, пишет «Пинский телеграм».

Спустя некоторое время буря настигла и Минск — вот что творится на улице Беломорской недалеко от Комаровки.

Синоптики предупреждают, что грозы могут пройти сегодня по всей стране до 21 часов вечера, местами будет шквалистый ветер порывами 15−20 м/с. Такая обстановка сохранится и в первую половину ночи на пятницу.

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