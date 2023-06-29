закрыть
29 июня 2023, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске и Пинске сильный ветер устроил настоящий лесоповал

  • 29.06.2023, 18:25
  • 1,872
В Минске и Пинске сильный ветер устроил настоящий лесоповал

Езда под деревьями превратилась в «гонки на выживание».

На четверг синоптики объявили оранжевый уровень опасности — по всей стране ожидаются грозы со шквалистым ветром. В Минске и на Пинщине погода уже принялась оправдывать прогноз: там прошелся настоящий ураган, который валил деревья и опрокидывал их на машины. В соцсетях публикуют фото и видео последствий непогоды.

В Пинске деревья из-за сильного ветра падали во дворах, на улицах и пешеходных дорожках. Кое-где — прямо на автомобили, пишет «Виртуальный Брест».

Ветер валил деревья и в Пинском районе — с последствиями теперь разбираются в Пинковичском сельсовете, пишет «Пинский телеграм».

Спустя некоторое время буря настигла и Минск — вот что творится на улице Беломорской недалеко от Комаровки.

Синоптики предупреждают, что грозы могут пройти сегодня по всей стране до 21 часов вечера, местами будет шквалистый ветер порывами 15−20 м/с. Такая обстановка сохранится и в первую половину ночи на пятницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский