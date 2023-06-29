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Отец осужденного за комментарии – пропагандисту: Этим делом нажили еще одного врага

  • 29.06.2023, 18:33
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Отец осужденного за комментарии – пропагандисту: Этим делом нажили еще одного врага

Возмущенный несправедливостью брестчанин высказал лукашисту все, что думает.

Суд в Бресте назначил три года колонии жителю города, который в телеграм-канале оставил резкие комментарии в адрес Александра Лукашенко, Натальи Кочановой и русских. После оглашения приговора на местном телеканале вышел пропагандистский сюжет, автор которого попытался объяснить отцу осужденного, почему его сына лишили свободы за три сообщения, а приговоренного к восьми годам колонии Романа Протасевича — нет, передает «Зеркало».

В сюжете рассказали, что обвиняемый оставил три комментария в чате телеграм-канала, признанного белорусскими властями «экстремистским». Одним постом брестчанин «оскорбил русских по национальному признаку», другим — Лукашенко, третьим — председателя Совета Республики Наталью Кочанову. В суде брестчанин раскаялся и признал свою вину. Несмотря на это ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима и 100 базовых величин (3700 рублей) штрафа.

Вердикт суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

— Приговор суда довольно мягкий, — сообщил автор пропагандистского сюжета на ТРК «Брест». — Но вот родственников обвиняемого он шокировал. Выходя из зала суда они не контролировали эмоции почти так же как и обвиняемый, когда сгоряча и на эмоциях писал комментарии в сети интернет.

Далее в сюжете показали отца и мать брестчанина, которые покидали зал суда. Мужчина бросил пару слов на камеру:

— Этим делом нажили еще одного врага, — сказал мужчина и позже добавил, — Человек, который выступал против (Роман Протасевич — Прим. ред.) — помиловали его, а он что только не творил. Один раз высказал человек, больной, с черепном расколотым — три года влупили. За что ребята? Скоро и за мной придут, я знаю. Я уверен, что придут. (…) Вы все прекрасно понимаете, что есть несправедливость. Есть. Но все молчат. Один сказал. Неправильно сказал. Наказать можно, но не так. Его штрафом наказали. А тут еще три года.

В зале суда пропагандисты с отцом обвиняемого не спорили. Свои мысли по замечаниям мужчины автор сюжета ТРК «Брест» высказал постфактум:

— Родные скорее всего имеют ввиду Романа Протасевича, но он боролся за то, чтобы быть помилованным, — объяснил пропагандист.

Напомним, 3 мая в Минском областном суде огласили приговор по «делу NEXTA». Суд признал фигурантов виновными по всем статьям обвинения. Роману Протасевичу назначили 8 лет колонии усиленного режима, Степану Путило — 20 лет, Яну Рудику — 19 лет.

18 мая стало известно, что приговор в отношении фигурантов «дела NEXTA» вступил в законную силу, так как не был обжалован и опротестован. А в конце мая Лукашенко помиловал Протасевича.

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