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Украина получила 170 млрд евро международной помощи с начала войны

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  • 29.06.2023, 19:08
Украина получила 170 млрд евро международной помощи с начала войны

Помощь напрямую выделили более 40 государств.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму в 170 млрд евро. Об этом сообщило украинское Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Института мировой экономики Кильского университета.

В указанную сумму входит помощь, которую напрямую выделили более 40 государств, а также деньги от международных организаций, в том числе от МВФ, Всемирного банка и финансовых институтов Евросоюза.

В денежном выражении больше всего помощи Украина получила от США — около 70 млрд евро. Страны ЕС в совокупности выделили Киеву 62 млрд евро. В процентах от ВВП больше всего помощи Украине отправили страны Балтии и Польша.

В список крупных доноров также входят Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония. В общей сложности они предоставили Украине около 23 млрд евро. Еще примерно 13 млрд евро приходится на международные финансовые организации.

Около 40% от общей суммы помощи — это военная помощь (в случае США — более 60%). Примерно половина всех выделенных средств приходится на финансовую помощь, оставшиеся 10% — на гуманитарную поддержку граждан Украины.

Накануне Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $500 млн. В него, в частности, вошли 55 бронемашин Bradley и Stryker, а также ракеты, снаряды и патроны.

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