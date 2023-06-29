закрыть
29 июня 2023, четверг, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменятся цены на билеты на поезда

5
  • 29.06.2023, 19:10
  • 3,804
В Беларуси изменятся цены на билеты на поезда

С 6 июля.

С 6 июля в Беларуси пересмотрят тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Подробности по этому постановлению не сообщаются. Оно было зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале 27 июня, но до сих пор не опубликовано. Оперативно узнать в МАРТ, как конкретно изменятся тарифы, не удалось. В контакт-центре БелЖД касательно повышения стоимости билетов на поезда заявили, что «возможно, но у нас пока такой информации нет». В пассажирской службе БелЖД также не удалось оперативно узнать подробности.

Этим постановлением МАРТ регулируют тарифы на билеты на поезда городских, региональных и межрегиональных линий. Как правило, если чиновники вносят изменения по тарифам, то в сторону их увеличения. В последний раз их повышали в августе 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский