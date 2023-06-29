В Беларуси изменятся цены на билеты на поезда 5 29.06.2023, 19:10

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С 6 июля.

С 6 июля в Беларуси пересмотрят тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Подробности по этому постановлению не сообщаются. Оно было зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале 27 июня, но до сих пор не опубликовано. Оперативно узнать в МАРТ, как конкретно изменятся тарифы, не удалось. В контакт-центре БелЖД касательно повышения стоимости билетов на поезда заявили, что «возможно, но у нас пока такой информации нет». В пассажирской службе БелЖД также не удалось оперативно узнать подробности.

Этим постановлением МАРТ регулируют тарифы на билеты на поезда городских, региональных и межрегиональных линий. Как правило, если чиновники вносят изменения по тарифам, то в сторону их увеличения. В последний раз их повышали в августе 2022 года.

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