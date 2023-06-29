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Зеленский встретился с Гретой Тунберг и другими экоактивистами

  • 29.06.2023, 19:24
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Зеленский встретился с Гретой Тунберг и другими экоактивистами

Тунберг заявила, что реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточной.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами.

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, также на встрече присутствовали бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон. Все они являются членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

Он обратил внимание активистов на катастрофические последствия взрыва Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области. Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в Украине.

В то же время Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.

А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Вана рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Реакция мира на подрыв российскими террористами Каховской ГЭС была недостаточной. Такие ужасные действия оставляют мировое общество без слов. Об этом заявила шведская эко-активистка Грета Тунберг, отвечая на вопросы РБК-Украина.

«Я не считаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я не думаю, что вообще какая-то реакция может быть достаточной, потому что такие ужасные действия оставляют нас без слов», - заявила она.

Тунберг считает, что трудно реагировать на вещи, которые происходят, особенно для людей, которые переживают их.

«Поэтому я считаю, что мы должны сделать больше для людей, пострадавших в результате этой катастрофы, рассказывать их истории, и распространять информацию о том, что происходит здесь. Поэтому, нет, я не считаю реакцию достаточной” , - заявила она.

Экоактивистка подчеркнула, что мир должен делать все, что в силах, рассказывать о том, что происходит.

«Также, мы должны помнить, что этот случай не уникален. К сожалению, это лишь один из ужасов боевых действий, которые до сих пор продолжаются на территории Украины, и преступлений, которые Россия совершает против украинцев», - заявила Тунберг.

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