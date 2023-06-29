Председатели парламентов стран Балтии требуют усилить санкции против Беларуси 29.06.2023, 19:25

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Причина – поддержка ЧВК «Вагнера» со стороны Лукашенко.

Спикеры парламентов Латвии Эдвардс Смилтенс, Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и Эстонии Лаури Хуссар заявили о том, что недавний мятеж ЧВК «Вагнер» – еще одно подтверждение непредсказуемости ситуации в России.

Об этом, как пишет «Европейская правда», они отметили в своем совместном заявлении.

По их словам, появление в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнер» может сделать ситуацию с безопасностью на восточных границ НАТО и ЕС еще более нестабильной.

«Хотя недавний «марш правосудия» на Москву со стороны наемной группы Пригожина «Вагнер» является внутренним делом России, это еще один признак непредсказуемости РФ», – говорится в их заявлении.

В связи с этим, они настаивают на необходимости укреплять коллективную оборону, силы сдерживания и безопасность на границах восточного крыла НАТО после мятежа наемников из ЧВК «Вагнер», и ожидают, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут представлены конкретные меры для достижения этой цели.

«Мы вновь повторяем, что осуждаем режим Лукашенко в Беларуси, поддерживающий войну России против Украины. Предоставление убежища террористической группировке Вагнер со стороны Беларуси – неприемлемо, и мы требуем дальнейшего ужесточения санкций против Беларуси», – отметили спикеры.

Также они повторили призыв к Евросоюзу включить вооруженное формирование «Вагнер» в перечень лиц, формирований и подразделений, связанных с террористическими актами, не в последнюю очередь из-за актов насилия и действий по дестабилизации ситуации, совершенных в Африке и в других регионах мира.

Кроме того, спикеры призвали глав НАТО начать на июльском саммите в Вильнюсе содержательный процесс по приглашению Украины в Альянс.

Они выразили уверенность в том, что в долгосрочной перспективе безопасность Украины лучше всего сможет обеспечить коллективная оборона НАТО. По их словам, по-прежнему необходимо сосредоточиться на поддержке Украины.

«Совместно с нашими партнерами и союзниками мы продолжим оказывать Украине всю необходимую помощь до тех пор, пока это необходимо, до победы Украины. Призываем всю международную общественность расширить поддержку Украины в ее длительной борьбе за свободу и территориальную целостность», – отметили спикеры.

Они также призвали создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения к ответственности руководства РФ за ее преступления агрессии.

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