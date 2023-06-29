Кондратьев о своей отставке: Для меня это был шок 6 29.06.2023, 19:34

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Георгий Кондратьев

Бывший главный тренер футбольной сборной Беларуси заявил, что «вообще ничего не понял».

Теперь уже бывший главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал «Прессболу» свою неожиданную отставку.

Кондратьев отметил, что решение Белорусской федерации футбола (АБФФ) застигло его врасплох:

— У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть, — сказал экс-главком сборной.

Кондратьев отметил, что ему с командой было приятно работать, а в последней игре «ребята сказали, что получили удовольствие».

— Меня ни о чем не предупреждали, сказали только готовиться к исполкому. Я там подготовился, но за 30 минут до мероприятия меня вызвал Николай Николаевич (глава АБФФ Николай Шерстнёв — Прим. ред.). Он сказал, что приняли решение расстаться с мной и всем тренерским штабом. Ну что я могу комментировать, только он может что-то сказать по этому поводу, правильно? Для меня это был шок, я вообще ничего не понял, — сообщил Кондратьев.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, бывший главный тренер сборной сказал, что «хочется отдохнуть».

Напомним, Кондратьев возглавил национальную команду в апреле 2021 года вместо Михаила Мархеля после поражения от Бельгии (0:8). Но смена тренера не принесла плодов: белорусы финишировали последними в отборочной группе к чемпионату мира — 2022. Затем наша команда ни разу не выиграла в шести матчах Лиги наций. Наконец, в нынешнем отборочном цикле к чемпионату Европы — 2024 сборная уступила Швейцарии, Румынии и Израилю. Только в последнем матче с Косово белорусы добились успеха, прервав серию из 16 официальных игр без побед, и переместились на четвертое место в группе.

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