Министр обороны Британии призвал рассмотреть принятие Украины в НАТО без ПДЧ 29.06.2023, 19:55

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Бен Уоллес

Это значительно ускорит путь страны в Альянс.

Странам Североатлантического альянса необходимо рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Reuters.

«Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО - ред.)», - отметил глава Минобороны.

Он также добавил, что не может гарантировать соглашения по вступлению Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Министр отметил, что на встрече лидеров Альянса «можно было бы устранить другие препятствия» для членства нашей страны.

Стоит заметить, что План действий по членству в НАТО включает конкретные условия и реформы, которые призваны помочь кандидатам соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям. Их выполнение может занять годы или даже десятилетия. Если Украине разрешат вступить без ПДЧ, это значительно ускорить путь страны в Альянс.

Напомним, возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед июльским саммитом. В частности, такую идею уже поддержала Британия.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.