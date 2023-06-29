Александр Коваленко: Суровикина готовили на место Шойгу 29.06.2023, 20:06

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Александр Коваленко

Суровикин — это не просто близкий к Пригожину генерал.

Российского генерала Сергея Суровикина готовили на место министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть арест Суровикина. Однако если это правда, то удивляться не стоит.

«Дело в том, что Суровикин — это не просто близкий к Пригожину генерал. Он должен был заменить Шойгу в должности министра обороны, его к этому готовили. Как и генерала Михаила Мизинцева («мясник Мариуполя», - ред.) вместо начальника Генштаба Герасимова», - рассказал Коваленко.

Он отметил, что Суровикин и Мизинцев являются карманными генералами ФСБ, несмотря на то, что находятся в Министерстве обороны.

«Неудивительно, что Суровикин мог общаться с Пригожиным. У них был общий язык, потому что ЧВК «Вагнера» - это фактически силовой филиал ФСБ, который создавался на рубеже 2012/2013 годов как конкурент частным военным компаниям Минобороны. Как мы видим, это был достаточно успешный проект», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что российские силовые структуры — Минобороны, ФСБ, ГРУ или внешняя разведка — не монолитны, в каждой из них есть свои группы влияния и кулуарные баталии.

По его словам, группа Пригожина-Суровикина-Мизинцева вместе с еще одним претендентом на пост министра обороны Алексеем Дюминым (бывший охранник Путина, сейчас губернатор Тульской области) и основателем ЧВК «Вагнера» Дмитрием Уткиным «играет именно за ФСБшную башню».

«Какой цели пыталась достичь эта группа? Настолько амбициозной, что об этом не думали даже при КГБ, а именно — взять под контроль министерство обороны и Генштаб, поставив там своих людей. Они не смогли это сделать путем постоянной дискредитации Шойгу и Герасимова, и было решено действовать уже силовым методом из-за мятежа», - добавил Коваленко.

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