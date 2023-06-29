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В вольерах Беловежской пущи впервые в истории родились волчата

  • 29.06.2023, 20:13
В вольерах Беловежской пущи впервые в истории родились волчата

В нацпарке показали фото малышей.

Впервые в истории национального парка «Беловежская пущая» в демонстрационных вольерах родились пять волчат. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

«Волчата выросли немножко, но есть из блюдца не хотят. Все правильно — они же дикие. И ведут себя осторожно. Из норы выходят редко и при любом звуке прячутся в логово», — сообщили в нацпарке.

Половая зрелость у волков наступает в двухлетнем возрасте. Гон проходит в январе-феврале, а рождение детенышей — весной. Беременность у волчицы продолжается чуть более двух месяцев. В помете бывает от 4 до 12, обычно 4−6 волчат. Растут они очень быстро. Волчата ранних выводков уже в конце августа весят 10−12 кг.

«Волки — образцовые супруги без штампа в паспорте. Внимательный партнер участвует в воспитании детенышей по полной программе. И хоть в первые недели жизни волчата питаются только материнским молоком, уже в месячном возрасте малыши жадно поедают полупереваренную мясную пищу, которую „готовят“ им оба родителя», — отметили в пресс-службе «Беловежской пущи».

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