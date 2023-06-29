Батальон «Свобода» уничтожил российские танки и БМП в селе Спорное 29.06.2023, 20:33

Танковый штурм оккупантов длился сутки и имел три волны.

В начале июня 2023 года 3-й батальон «Свобода» бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж» совместно с артиллерией 4-й бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж» отразил сверхтяжелый танковый штурм, который длился сутки и имел три волны.

Рассказ воинов об этом бое опубликован на ютуб-канале батальона «Свобода».

«Нашу позицию атаковало десять танков, пять из которых были уничтожены мужественными защитниками в результате этого страшного боя. Никто не расскажет о бое так, как его непосредственные участники, наши стальные люди, наши Герои. Мы пообщались с бойцами 9-й роты «Примара» 3-го батальона «Свобода» Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж», сняли их откровенные эмоциональные рассказы о том страшном дне, который навсегда запечатлен в их памяти.

Отдельно также следует отметить и поблагодарить бойцов роты огневой поддержки: противотанкистам, СПГшникам, АГСникам, а также минометчикам и пулеметчикам, которые мужественно прикрывали пехоту и уничтожали вражескую технику. Побратимы, вместе мы – сила! С каждым разом все сложнее, но и наши бойцы с каждым разом все более мотивированы уничтожить раз и навсегда яростного врага именно на поле боя, чтобы это зло больше никогда не пришло на наши украинские земли! Это война не за территории. Это война за существование украинской нации! Не мы начали эту войну, но мы ее закончим!» – говорится в описании к видео.

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