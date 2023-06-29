Отказавшийся от паспорта РФ миллиардер является близким другом Лукашенко 2 29.06.2023, 20:41

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Игорь Макаров

Что известно.

Российский бизнесмен Игорь Макаров, чье состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов, вышел из гражданства РФ. Это уже шестой миллиардер, отказавшийся от российского паспорта после начала войны в Украине, пишет Forbes. Кроме того, он тесно связан с белорусскими властями, в том числе лично с Александром Лукашенко, и даже имеет статус друга политика.

Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», отказался от паспорта России в 2023 году, у него теперь только одно гражданство — Кипра. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes.

Бизнесмен получил «золотой паспорт» Кипра в обмен на инвестиции в 2008—2012 годах. Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов, в 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России.

В конце 1990-х годов основанная Макаровым компания «Итера» занималась перепродажей туркменского газа, а в 2012 году создала СП с «Роснефтью», которая получила 51% компании. Основа состояния миллиардера сегодня — инвестиции на западных рынках. В частности, его «Арети» (перевернутое название «Итера») принадлежит 9% акций канадской нефтяной компании Spartan Delta Corp стоимостью около 150 млн долларов.

После начала российского вторжения в Украину санкции против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Макаров известен дружескими отношениями с Александром Лукашенко и в прошлом имел бизнес-интересы в нашей стране. В свое время он поставлял газ в Беларусь и занимался строительством — так, принадлежащая ему «Итера» возвела несколько панельных домов в Минске и небоскреб «Парус» на пересечении улиц Тимирязева, Максима Танка и Кальварийской.

Еще одним проектом Макарова в 2007 году должна была стать застройка территории бывшего аэропорта «Минск-1», однако до его реализации дело не дошло из-за упавшего спроса на недвижимость. В итоге проектом «Минск-Сити» (сейчас это «Минск Мир») занялась компания «Дана Астра» сербских бизнесменов братьев Каричей.

С 2005 года Игорь Макаров стал почетным консулом Беларуси в Москве. Он также получил из рук Лукашенко медаль Франциска Скорины и орден Дружбы народов.

Несколько лет назад Александра Лукашенко и его младшего сына Колю заметили на прогулке на велосипедах стоимостью несколько тысяч евро. Пресс-секретарь узурпатора Наталья Эйсмонт тогда заявила, что на дорогие велосипеды «государство не потратило ни копейки», потому что их подарил Лукашенко «его друг, бизнесмен Игорь Макаров». Еще несколько велосипедов он якобы передал спортсменам национальной сборной по велоспорту.

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