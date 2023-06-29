Певицу Мадонну выписали из больницы 1 29.06.2023, 20:50

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Она уже у себя дома в Нью-Йорке.

Певицу Мадонну выписали из больницы. Она уже у себя дома в Нью-Йорке и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации, передает ВВС.

В субботу Мадонну госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. Ей ввели трубку в трахею, чтобы сделать искусственную вентиляцию легких.

Причина инфекционного заболевания пока не понятна. Однако врачи отмечают, что состояние певицы требовало лечения в отделении интенсивной терапии.

64-летняя певица была вынуждена отложить семимесячное мировое турне, начало которого было запланировано на ближайшие недели. В рамках тура Celebration у Мадонны было запланировано около 50 концертов.

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