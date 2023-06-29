Дуда: Украинцы и поляки совместно почтят жертв Волынской трагедии 29.06.2023, 20:55

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Анджей Дуда

Польша и Украина сближают свои позиции в понимании сложных исторических вопросов.

Польша и Украина сближают свои позиции в понимании сложных исторических вопросов и планируют совместные мероприятия по оказанию почестей в июле жертвам Волынской трагедии.

Об этом в интервью польскому изданию Interia.pl заявил после визита в Киев президент Польши Анджей Дуда.

Как отметил Дуда, сейчас польская сторона уже может проводить поисково-эксгумационные работы польских жертв в Украине, что невозможно было делать еще несколько лет назад. По его словам, «это показывает качественные изменения: сегодняшняя украинская власть имеет большее понимание всего дела, чем ее предшественники несколько лет назад».

Дуда отметил, что во время визита в Киев он обсуждал вопросы сложной истории с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

«У нас здесь есть разные мероприятия, которые находятся на подготовительном этапе: мы договорились с украинской стороной, что мы пока не разглашаем подробности в СМИ. Поэтому простите, что я не раскрываю подробностей, но да, 80-я годовщина «Волынской резни» принесет нам ряд общих польско-украинских мероприятий»,- заявил Дуда.

Он выразил мнение, что тема Волынской трагедии будет возвращаться, но важно построить отношения между обоими народами, которые будут опираться на «историческую правду, элементарную справедливость, взаимопонимание и взаимоизвинение».

В Польше 80-летие Волынской трагедии на государственном уровне будут отмечать 11 июля.

Тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Мнения Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон отличаются. Тему Волынской трагедии в прошлые годы и сейчас активно использует российская пропаганда, чтобы поссорить Украину и Польшу.

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