Ядерное топливо с БелАЭС будут перерабатывать в РФ и возвращать в Беларусь 2 29.06.2023, 21:02

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Об этом сообщило Минэнерго.

В Министерстве энергетики сообщили, что отработавшее ядерное топливо с Белорусской АЭС в Островце будут вывозить на переработку в Россию, а затем возвращать обратно в Беларусь. Подробности озвучили в пресс-службе Минэнерго.

По словам начальника управления технического сопровождения АЭС ГПО «Белэнерго» Надежды Зданевич, речь идет о его переработке в России с возвратом в Беларусь отходов переработки, которые включены в стеклоподобную матрицу и содержат радионуклиды цезиевой и стронциевой фракции с исключением долгоживущих радионуклидов.

Она отметила, что сейчас на БелАЭС проводятся работы по расчетно-экспериментальному обоснованию принципиальных решений, заложенных в стратегию по обращению с РАО (Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами) по части возврата в Беларусь продуктов переработки. Уже выполнено 3 из 10 предусмотренных этапов. Указанные работы намерены полностью завершить к декабрю 2024 года.

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