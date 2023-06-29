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В Израиле на ферме яблоки собирает робот

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  • 29.06.2023, 21:09
  • 3,422
В Израиле на ферме яблоки собирает робот

Видеофакт.

В Израиле на ферме появился робот-сборщик, который с большой точностью и эффективностью собирает яблоки. Об этом сообщает AFP.

Эта новая технология, разработанная с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения, позволяет работать в автоматическом режиме, обнаруживая созревшие яблоки и проверяя их на заболевания и уровень сахара.

Этот робот помогает фермерам решить проблему нехватки рабочей силы, которая стала актуальной во многих сельскохозяйственных регионах. Еще один робот используется для определения идеального времени для искусственного опыления растений. Благодаря анализу данных и алгоритмам этот робот отвечает за оптимальное опыление яблонь, обеспечивая максимальное количество плодов.

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