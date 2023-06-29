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Норвегия обеспечит мир фосфором на ближайшие 100 лет

  • 29.06.2023, 21:23
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Норвегия обеспечит мир фосфором на ближайшие 100 лет

Страна нашла крупнейшие залежи на планете.

Норвежская компания Norge Mining объявила, что ее месторождение фосфоритной руды, из которой делают фосфор, является крупнейшим в мире с доказанными запасами 70 млрд тонн. Сырья достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос на удобрения, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей в течение следующих 100 лет, пишет Euractiv.

До этого объем доказанных запасов фосфоритов в мире оценивался в 71 млрд тонн. Крупнейшие месторождения — около 50 млрд тонн — расположены в регионе Западной Сахары в Марокко. По оценкам США, следующие по величине месторождения находятся в Китае (3,2 млрд тонн), Египте (2,8 млрд тонн) и Алжире (2,2 млрд тонн).

Около 90% добываемой в мире фосфоритной руды используется в сельском хозяйстве при производстве фосфора для удобрений, альтернативы которому в настоящее время нет.

Фосфор используется в производстве солнечных панелей и литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) для электромобилей, а также полупроводников и компьютерных чипов, хотя и в небольших количествах.

По данным отраслевой коалиции Critical Raw Materials Alliance, известные запасы высококачественной фосфатной руды медленно истощаются и принадлежат четырем или пяти крупным поставщикам за пределами Европы.

Очистка фосфора является высокоуглеродоемким процессом, а это означает, что большая часть отрасли в настоящее время сосредоточена в Китае, Вьетнаме и Казахстане. Из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды в Европе отказались от производства фосфора.

Норвегия обязуется соблюдать более строгие экологические стандарты при добыче и переработке фосфоритной руды.

Norge Mining обнаружила месторождение еще в 2018 году на основе информации, предоставленной Норвежской геологической службой. Компания выяснила, что рудное тело в земле, которое первоначально оценивалось как простирающееся на 300 метров ниже поверхности, на самом деле имеет глубину 4500 метров.

В настоящее время бурение на глубине 4500 метров невозможно, поэтому геологи, работающие над проектом, оценили только треть объема, вплоть до 1500 метров от поверхности.

Наряду с фосфатом норвежское месторождение также содержит ванадий и титан, которые используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

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