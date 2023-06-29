Германия разворачивает ЗРК Patriot для защиты саммита НАТО
- 29.06.2023, 21:41
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Саммит состоится 11-12 июля.
Германия разворачивает систему противовоздушной обороны Patriot в Вильнюсе в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
«Место разворачивания укомплектовано экипажем Вооруженных сил Германии, который обеспечит бесперебойное функционирование системы», - говорится в сообщении.
Отмечаєтся, что система Patriot впервые выполняет боевые задачи в Литве. Кроме этого, накануне саммита будут развернуты и другие боевые силы и средства в соответствии с заранее разработанными планами, процедурами, концепциями связи и логистикой, для чего привлекут более трех тысяч военнослужащих Литвы.
Во время саммита Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками будут дополнительно обеспечивать противовоздушную оборону, охрану критически важных объектов и важных маршрутов, защиту физических лиц, проверку помещений и транспортных средств, а также поиск взрывчатых веществ на объектах.