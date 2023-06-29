В Минске школы перейдут на новую систему питания учащихся 29.06.2023, 21:55

С 1 сентября.

Стало известно, что в Минске школы перейдут на новую систему питания учащихся с 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал глава комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, пишет агентство «Минск-Новости».

Он напомнил об эксперименте, который был проведен в нескольких школах. Суть его состояла в том, чтобы усовершенствовать ассортимент блюд при участии учеников. Им предлагалось сделать выбор. Также было увеличено время приема пищи до 3,5 часов после прихода в школу, чтобы учащиеся успели проголодаться. Результат эксперимента показал, что процент охвата учеников горячим питанием увеличился, а отходы, наоборот, сократились.

По словам Стригельского, это проект будет внедряться во всех столичных гимназиях и школах в три этапа. Примерно 35% школ перейдут на новую систему питания с 1 сентября. Остальные - по мере готовности, но не позднее, чем через год. Он пояснил, что в некоторых школах необходимо дооснастить обеденные залы, закупить дополнительное технологическое оборудование.

Чиновник также заметил, что в прошедшем учебном году специалистами были разработаны более чем 60 новых блюд.

- Кроме того, проводился эксперимент по замене ассортимента школьных буфетов на продукцию, рекомендованную Научно-практическим центром Национальной Академии наук по продовольствию, - напомнил он.

Стригельский пояснил, что речь идет о еде с низким содержанием сахара, а также о продуктах, которые имеют специальную маркировку для детей школьного возраста. Он уточнил, что данный проект охватил 6 школ Минска и завершился успешно, поэтому будет постепенно распространен и на другие школы.

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