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Зеленский провел переговоры с конкурентом Трампа на президентских выборах

  • 29.06.2023, 22:07
Зеленский провел переговоры с конкурентом Трампа на президентских выборах

Майк Пенс является одним из кандидатов от Республиканской партии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим вице-президентом США, конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах Майком Пенсом.

Об этом сообщает глава украинского государства в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов Америки, местных жителей и чиновников, жизненно важна для украинской борьбы за свободу.

«Сегодня в Киеве 48-й вице-президент США Майк Пенс. Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО», - рассказал президент.

В Офисе президента уточнили, что глава государства детально проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой попытки государственного переворота в России и о том, как она повлияет на безопасность в регионе.

«Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16», - отмечают в ОП.

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