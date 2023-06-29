Восстановился гандбольный клуб «Витязь», который в 2020-м выбрал сторону народа 29.06.2023, 22:14

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Клуб планирует участвовать в чемпионате Литвы.

О своем возвращении на гандбольную площадку заявил клуб «Витязь».

В 2020-м клуб фактически был вынужден прекратить существование, так как его руководители и игроки стали на сторону народа во время массовых протестов.

«На данный момент мы ведем переговоры с официальными представителями Федерации гандбола Литвы и Литовской гандбольной лигой о том, чтобы наш клуб допустили к участию в чемпионате Литвы по гандболу», — сообщает клуб в своих соцсетях.

«Витязь» выразил искреннюю благодарность верным болельщикам, которые поддерживали клуб во время его временного отсутствия. Также гандболисты поблагодарили всех спонсоров и партнеров, с которыми клуб сотрудничал в прошлом, и выразил заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве с новыми.

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