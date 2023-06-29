Зеленский: Мы не позволим РФ даже пробовать ломать с территории Беларуси безопасность литовского и польского народов 2 29.06.2023, 22:22

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Владимир Зеленский

Любая угроза будет ликвидирована.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем странам, которые помогают Украине в обороне от российской агрессии – за каждую предоставленную систему ПВО, инициативу по поводу 1 млн снарядов, танковую коалицию и все оборонные пакеты. Об этом глава государства сказал во время выступления в режиме онлайн на саммите ЕС в Брюсселе 29 июня, видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

«В частности, Украина благодарна Литве и Польше, и мы не позволим России или ее террористическим группам даже пробовать ломать с территории Беларуси безопасность литовского и польского народов. Для Украины безопасность партнеров – это и наша безопасность», – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что накануне, 28 июня, с визитом в Киеве пребывали президенты Литвы и Польши, Гитанас Науседа и Анджей Дуда.

"Мы с ними обменялись оценками ситуации на территории Беларуси и имеющихся вызовов. Позиция Украины абсолютно четкая: любая попытка шантажировать Европу, любая попытка что-либо проделать против Европы должна восприниматься одинаково всей Европой. Если кто-либо будет где-то угрожать тому или иному народу Европы, то это абсолютно естественно – вступиться за этот народ и ликвидировать угрозу», – отметил президент.

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