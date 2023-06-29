В Минске заметили необычные облака 2 29.06.2023, 22:51

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Редко такое увидишь.

Они действительно непростые и выглядят как большие выпуклые куполообразные формы, похожие на вымя животных. Отсюда и название — вымеобразные облака. Хотя, если копать глубже, к облакам их не относят, а классифицируют как «дополнительное облачное образование». Но от этого они не становятся менее красивыми.

Это фото сделано сегодня в Минске, передает «Онлайнер».

Эти облака образуются, когда воздух поднимается вверх и сталкивается с холодными слоями атмосферы. В результате происходит конденсация водяного пара и образуются такие вот формы. Зачастую они круглые и их всегда легко отличить на глаз от обычного неба над головой.

Помимо красоты это еще и явный признак изменения погоды. Появление таких облаков всегда связано с грозовыми штормами, высока вероятность возникновения молний, а также усиления ветра. При этом они могут находиться от грозового очага на расстоянии до нескольких десятков километров. Вымеобразные облака сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающей грозой.

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