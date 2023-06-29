закрыть
29 июня 2023, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посол США: Члены НАТО близки к консенсусу о вступлении Украины в альянс

1
  • 29.06.2023, 23:16
  • 1,014
Посол США: Члены НАТО близки к консенсусу о вступлении Украины в альянс

Украину могут принять в НАТО без ПДЧ.

Страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Al Arabya News.

«Я думаю, большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать то, где мы находимся, и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение Бухареста», - сказала она.

По ее словам, альянс приближается к консенсусу по формулировкам, но отметила, что не хочет предвосхищать окончательную версию соглашения.

«Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является разрешение Украине пропустить План действий по членству», - заявила она.

Посол США в НАТО сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о том, чтобы «успокоить их в долгосрочной перспективе и помочь им в том же духе, что мы делали в течение последних 15 месяцев».

Она не сообщила, могут ли быть сделаны какие-либо конкретные заявления до саммита в Вильнюсе.

«Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-то конкретное», - сказала Смит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский