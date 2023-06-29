Посол США: Члены НАТО близки к консенсусу о вступлении Украины в альянс 1 29.06.2023, 23:16

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Украину могут принять в НАТО без ПДЧ.

Страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Al Arabya News.

«Я думаю, большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать то, где мы находимся, и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение Бухареста», - сказала она.

По ее словам, альянс приближается к консенсусу по формулировкам, но отметила, что не хочет предвосхищать окончательную версию соглашения.

«Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является разрешение Украине пропустить План действий по членству», - заявила она.

Посол США в НАТО сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о том, чтобы «успокоить их в долгосрочной перспективе и помочь им в том же духе, что мы делали в течение последних 15 месяцев».

Она не сообщила, могут ли быть сделаны какие-либо конкретные заявления до саммита в Вильнюсе.

«Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-то конкретное», - сказала Смит.

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