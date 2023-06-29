Сразу пять белорусов были выбраны на драфте НХЛ-2023 29.06.2023, 23:43

Это рекорд.

Ранее клубы Национальной хоккейной лиги никогда не выбирали сразу пятерых наших соотечественников на одном драфте. До сегодняшнего четверга наибольшее их представительство было в 2004 и 2021 годах — по три игрока. А в этом году второй день ярмарки талантов в Нэшвилле оказался очень продуктивным для белорусского хоккея, пишет канал BYsport.

В третьем раунде под 85-м номером «Анахайм» выбрал Егора Сидорова из клуба Западной хоккейной лиги (WHL) «Саскатун». А под 88-м «Аризона» — Вадима Мороза из минского «Динамо».

В четвертом раунде под 116-м номером «Сиэтл» выбрал Андрея Лашко из клуба «Руэн-Норанда», который играет в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

В шестом раунде под номером 186 «Нью-Джерси» задрафтовала Данилу Карповича из клуба «Авто» из российской молодежной хоккейной лиги.

И наконец, в седьмом раунде под 198-м номером «Флорида» выбрала Степана Звягина из минского «Динамо».

Также под 203-м номером «Сан-Хосе» выбрал Егора Римашевского — уроженца Жлобина с российским паспортом.

Драфт того или иного хоккеиста клубом НХЛ, правда, вовсе не означает, что он начнет играть за этот клуб, но это дает выбранным игрокам шанс, который они могут использовать, а могут и нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».