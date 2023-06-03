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Преподаватель катехезы Белодед получил 15 суток

  • 3.06.2023, 1:04
Преподаватель катехезы Белодед получил 15 суток
Владислав Белодед

Курия инициировала каноническое расследование.

Преподавателя катехезы Владислава Белодеда арестовали на 15 суток, сообщила в Facebook Юлия Фролова.

Курия Минско-Могилевской архиепархии сообщает, что Белодед был отчислен из Высшей духовной семинарии в феврале 2020 года, поэтому не является семинаристом, как сообщалось ранее. Он работает преподавателем катехезы в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Также отмечается, что курия начала каноническое расследование по факту распространенной в СМИ информации.

Напомним, Владислава Белодеда силовики задержали 31 мая в Минске.

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