Преподаватель катехезы Белодед получил 15 суток
- 3.06.2023, 1:04
Курия инициировала каноническое расследование.
Преподавателя катехезы Владислава Белодеда арестовали на 15 суток, сообщила в Facebook Юлия Фролова.
Курия Минско-Могилевской архиепархии сообщает, что Белодед был отчислен из Высшей духовной семинарии в феврале 2020 года, поэтому не является семинаристом, как сообщалось ранее. Он работает преподавателем катехезы в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Также отмечается, что курия начала каноническое расследование по факту распространенной в СМИ информации.
Напомним, Владислава Белодеда силовики задержали 31 мая в Минске.