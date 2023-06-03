ВСУ из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП
- 3.06.2023, 2:32
Видеофакт.
Вооруженные силы Украины из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«Наши ребята имеют хороший результат — поймали вражескую БМП», - говорится в сообщении.
Отмечается, что воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша задали оккупантам огонь из гаубицы Д-30 в паре с минометом.
«Первый снаряд лег в нескольких десятках метров от боевой машины россиян, а второй — попал точно в цель!», - добавили в Центре стратегических коммуникаций.