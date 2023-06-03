ВСУ из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП 3.06.2023, 2:32

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Наши ребята имеют хороший результат — поймали вражескую БМП», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша задали оккупантам огонь из гаубицы Д-30 в паре с минометом.

«Первый снаряд лег в нескольких десятках метров от боевой машины россиян, а второй — попал точно в цель!», - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

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